PlayerUnknown's Battlegrounds не запретят в Китае

Опасения о блокировке игры на территории этого государства оказались преждевременными.

Аналитическая компания Niko Partners заявила, что Правительство Китая хочет предостеречь местных разработчиков от создания игр, которые похожи на PlayerUnknown's Battlegrounds. Ранее в обращении Китайской ассоциации издателей было сказано, что PUBG и другие подобные игры не соответствуют ценностям социализма.

Опасения о запрете PlayerUnknown's Battlegrounds в Китае оказались преждевременными Фото © Bluehole Studio

Как стало известно позже, это заявление в первую очередь касается игр, которые получают официальную лицензию на распространение в Китае. PlayerUnknown's Battlegrounds, как и многие другие игры в Steam, в их число не входит.