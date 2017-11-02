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Регион
Опубликовано 2 ноября 2017, 10:26

PlayerUnknown's Battlegrounds не запретят в Китае

Фото &copy; Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Опасения о блокировке игры на территории этого государства оказались преждевременными.

Аналитическая компания Niko Partners заявила, что Правительство Китая хочет предостеречь местных разработчиков от создания игр, которые похожи на PlayerUnknown's Battlegrounds. Ранее в обращении Китайской ассоциации издателей было сказано, что PUBG и другие подобные игры не соответствуют ценностям социализма.

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Опасения о запрете PlayerUnknown's Battlegrounds в Китае оказались преждевременными

Фото © Bluehole Studio

Как стало известно позже, это заявление в первую очередь касается игр, которые получают официальную лицензию на распространение в Китае. PlayerUnknown's Battlegrounds, как и многие другие игры в Steam, в их число не входит.

Сейчас торговая площадка от Valve работает в Китае полулегально. Для запрета PlayerUnknown's Battlegrounds властям придётся заблокировать Steam.

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Сергей Сурепин
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