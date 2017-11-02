Авторы Nex Machina отказались от аркадных игр
Фото © Housemarque
Разработчики планируют в ближайшее время попробовать свои силы в новых игровых жанрах.
Глава финской студии Housemarque Илари Куиттинен заявил, что компания более не будет работать над аркадными экшенами и играми жанра shoot'em up. Команда знаменита благодаря работе над Nex Machina.
Авторы Nex Machina заявили, что больше не будут разрабатывать аркадные игры
Фото © Housemarque
По словам руководителя студии, они работали в этом жанре более 20 лет. Несмотря на отличные оценки прессы и награды, у этих игр были плохие продажи.
Куиттинен добавил, что разработчики планируют найти что-то новое для себя.