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Опубликовано 2 ноября 2017, 10:50

Авторы Nex Machina отказались от аркадных игр

Фото &copy;&nbsp;Housemarque

Фото © Housemarque

Разработчики планируют в ближайшее время попробовать свои силы в новых игровых жанрах.

Глава финской студии Housemarque Илари Куиттинен заявил, что компания более не будет работать над аркадными экшенами и играми жанра shoot'em up. Команда знаменита благодаря работе над Nex Machina.

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Авторы Nex Machina заявили, что больше не будут разрабатывать аркадные игры

Фото © Housemarque

По словам руководителя студии, они работали в этом жанре более 20 лет. Несмотря на отличные оценки прессы и награды, у этих игр были плохие продажи.

Куиттинен добавил, что разработчики планируют найти что-то новое для себя.

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Сергей Сурепин
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