Electronic Arts провела очередную конференцию с инвесторами и поделилась планами на будущее.

Издатель Electronic Arts провёл конференцию с инвесторами. Подписочный сервис Origin Access может появиться на дополнительных платформах.

Подписочный сервис Origin Access появится на PS4 Фото © Electronic Arts Inc.

Сейчас сервис работает на Xbox One и ПК. Он позволяет пользователям играть в любые игры EA, которые находятся в этой программе.