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Опубликовано 2 ноября 2017, 11:15

Origin Access появится на PS4

Фото &copy;&nbsp;Electronic Arts Inc.

Фото © Electronic Arts Inc.

Electronic Arts провела очередную конференцию с инвесторами и поделилась планами на будущее.

Издатель Electronic Arts провёл конференцию с инвесторами. Подписочный сервис Origin Access может появиться на дополнительных платформах.

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Подписочный сервис Origin Access появится на PS4

Фото © Electronic Arts Inc.

Сейчас сервис работает на Xbox One и ПК. Он позволяет пользователям играть в любые игры EA, которые находятся в этой программе.

В скором времени сервис может начать работать на PS4.

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Сергей Сурепин
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