Origin Access появится на PS4
Фото © Electronic Arts Inc.
Electronic Arts провела очередную конференцию с инвесторами и поделилась планами на будущее.
Издатель Electronic Arts провёл конференцию с инвесторами. Подписочный сервис Origin Access может появиться на дополнительных платформах.
Подписочный сервис Origin Access появится на PS4
Фото © Electronic Arts Inc.
Сейчас сервис работает на Xbox One и ПК. Он позволяет пользователям играть в любые игры EA, которые находятся в этой программе.
В скором времени сервис может начать работать на PS4.