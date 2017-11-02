Зюганов назвал идею о захоронении Ленина противоестественной
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Лидер КПРФ считает оскорбительным тот факт, что эта дискуссия поднимается накануне 100-летия Октябрьской революции.
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов раскритиковал предложение захоронить тело Владимира Ильича Ленина, о чём в последнее время высказывались многие знаменитые россияне — от Рамзана Кадырова до Ксении Собчак.
По словам лидера коммунистов, предать тело вождя революции земле возможно только с согласия родственников, а Ольга Ульянова — родственница Ленина — всегда была против этого, о чём неоднократно заявляла. Кроме того, по мнению Зюганова, желание захоронить Ленина является противоестественным, тем более в канун столетия революции.
— Любые попытки надругаться над заветами предков, над решением родственников, на мой взгляд, противоестественны и кощунственны. А сам факт, что поднимается снова этот вопрос накануне 100-летия Великого Октября, для нас неприемлем, — заявил коммунист.
Более того, по словам Зюганова, тело Ленина и так захоронено в соответствии с православными канонами.
— Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли, — отметил Зюганов.
Ранее на призыв захоронить тело Ленина отреагировали в Кремле. Дмитрий Песков согласился с тем, что эта проблема весьма резонансная и затрагивает различные точки зрения. Однако, по его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня в Кремле.