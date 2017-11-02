Зюганов назвал идею о захоронении Ленина противоестественной

Лидер КПРФ считает оскорбительным тот факт, что эта дискуссия поднимается накануне 100-летия Октябрьской революции.

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов раскритиковал предложение захоронить тело Владимира Ильича Ленина, о чём в последнее время высказывались многие знаменитые россияне — от Рамзана Кадырова до Ксении Собчак.

По словам лидера коммунистов, предать тело вождя революции земле возможно только с согласия родственников, а Ольга Ульянова — родственница Ленина — всегда была против этого, о чём неоднократно заявляла. Кроме того, по мнению Зюганова, желание захоронить Ленина является противоестественным, тем более в канун столетия революции.

— Любые попытки надругаться над заветами предков, над решением родственников, на мой взгляд, противоестественны и кощунственны. А сам факт, что поднимается снова этот вопрос накануне 100-летия Великого Октября, для нас неприемлем, — заявил коммунист.

Более того, по словам Зюганова, тело Ленина и так захоронено в соответствии с православными канонами.

— Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли, — отметил Зюганов.