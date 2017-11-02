Amazon запустил портал для ретро-игр
На ресурсе будет появляться игровая классика для мобильных гаджетов, мерчендайз и эксклюзивный контент.
Компания Amazon запустила портал для ретро-игр. В раздел под названием Retro Zone попадёт всё, что связано с ретро-играми: мобильные приложения, консоли, одежда, игрушки и книги.
Компания Amazon запустила портал для ретро-игр
Фото: © Flickr/Rain Rabbit
Подборки курируют сотрудники Amazon и издательства Nintendo, Sega, Atari и Square Enix. Для последнего компания создала отдельные страницы.
Также на Twitch появилась страница с подборкой каналов, которые транслируют классические игры для разных платформ.