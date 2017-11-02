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Опубликовано 2 ноября 2017, 13:44

Amazon запустил портал для ретро-игр

На ресурсе будет появляться игровая классика для мобильных гаджетов, мерчендайз и эксклюзивный контент.

Компания Amazon запустила портал для ретро-игр. В раздел под названием Retro Zone попадёт всё, что связано с ретро-играми: мобильные приложения, консоли, одежда, игрушки и книги.

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Компания Amazon запустила портал для ретро-игр

Фото: © Flickr/Rain Rabbit

Подборки курируют сотрудники Amazon и издательства Nintendo, Sega, Atari и Square Enix. Для последнего компания создала отдельные страницы.

Также на Twitch появилась страница с подборкой каналов, которые транслируют классические игры для разных платформ.

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Сергей Сурепин
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