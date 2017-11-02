Amazon запустил портал для ретро-игр

На ресурсе будет появляться игровая классика для мобильных гаджетов, мерчендайз и эксклюзивный контент.

Компания Amazon запустила портал для ретро-игр. В раздел под названием Retro Zone попадёт всё, что связано с ретро-играми: мобильные приложения, консоли, одежда, игрушки и книги.

Компания Amazon запустила портал для ретро-игр Фото: © Flickr/Rain Rabbit

Подборки курируют сотрудники Amazon и издательства Nintendo, Sega, Atari и Square Enix. Для последнего компания создала отдельные страницы.