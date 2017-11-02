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Опубликовано 2 ноября 2017, 14:13

Ubisoft намекает на нового оперативника для Rainbow Six Siege

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Разработчики опубликовали сообщение вслед за слитыми изображениями персонажей из Южной Кореи и Польши.

Компания Ubisoft опубликовала изображение с небольшим фрагментом одежды. Это можно считать намёком на нового оперативника из польского спецназа.

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Ubisoft намекнула на следующего оперативника Rainbow Six Siege

Фото © Ubisoft Montreal

На изображении можно увидеть руку и плечо персонажа. Он одет в кожаную куртку. Персонаж держит карманные часы. Подпись в переводе с польского языка гласит: "Твои решения определят остаток твоей жизни".

Пока не известно, когда Rainbow Six Siege получит обновление.

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Сергей Сурепин
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