Ubisoft намекает на нового оперативника для Rainbow Six Siege

Разработчики опубликовали сообщение вслед за слитыми изображениями персонажей из Южной Кореи и Польши.

Компания Ubisoft опубликовала изображение с небольшим фрагментом одежды. Это можно считать намёком на нового оперативника из польского спецназа.

Ubisoft намекнула на следующего оперативника Rainbow Six Siege Фото © Ubisoft Montreal

На изображении можно увидеть руку и плечо персонажа. Он одет в кожаную куртку. Персонаж держит карманные часы. Подпись в переводе с польского языка гласит: "Твои решения определят остаток твоей жизни".