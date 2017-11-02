Авторы Destiny 2 повысят максимальный уровень персонажей
Фото © Bungie
Разработчики планируют выпустить дополнение и увеличить лимит показателей силы у героев.
Bungie анонсировала дополнение Curse of Osiris для Destiny 2. Разработчики повысят максимально возможный уровень стражей с 20 до 25.
Дополнение Curse of Osiris для Destiny 2 повысит максимальный уровень персонажей
Фото © Bungie
Также игроки смогут добиться большего показателя силы — он увеличится с 300 до 330. При использовании некоторых модификаций показатель можно будет увеличить до 335.
Дополнение Curse of Osiris выйдет 5 декабря.