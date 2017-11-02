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Опубликовано 2 ноября 2017, 14:44

Авторы Destiny 2 повысят максимальный уровень персонажей

Фото &copy;&nbsp;Bungie

Фото © Bungie

Разработчики планируют выпустить дополнение и увеличить лимит показателей силы у героев.

Bungie анонсировала дополнение Curse of Osiris для Destiny 2. Разработчики повысят максимально возможный уровень стражей с 20 до 25.

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Дополнение Curse of Osiris для Destiny 2 повысит максимальный уровень персонажей

Фото © Bungie

Также игроки смогут добиться большего показателя силы — он увеличится с 300 до 330. При использовании некоторых модификаций показатель можно будет увеличить до 335.

Дополнение Curse of Osiris выйдет 5 декабря.

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Сергей Сурепин
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