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Опубликовано 2 ноября 2017, 15:16

Новая Donkey Kong выйдет на Switch

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

На выход игры в одной из главных серий Nintendo намекнул руководитель Nintendo of America.

Руководитель Nintendo of America Реджи Фис-Эме рассказал, что сейчас хорошее время для переосмысления серий Metroid и Donkey Kong. О последней уже давно ничего не было слышно.

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Новая Donkey Kong выйдет на Nintendo Switch

Фото © Nintendo

Реджи добавил, что ранее Nintendo уже выпустила новые игры Mario и Legend of Zelda. Они отличались от тех, что мы видели раньше.

Пока не известно, когда именно Switch получит новую игру Donkey Kong.

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Сергей Сурепин
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