Новая Donkey Kong выйдет на Switch

На выход игры в одной из главных серий Nintendo намекнул руководитель Nintendo of America.

Руководитель Nintendo of America Реджи Фис-Эме рассказал, что сейчас хорошее время для переосмысления серий Metroid и Donkey Kong. О последней уже давно ничего не было слышно.

Новая Donkey Kong выйдет на Nintendo Switch Фото © Nintendo

Реджи добавил, что ранее Nintendo уже выпустила новые игры Mario и Legend of Zelda. Они отличались от тех, что мы видели раньше.