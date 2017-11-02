Пользователя Steam забанили за скриншот из Outlast
Фото © Red Barrels
По словам геймера, техподдержка сначала заблокировала изображение, а позже он не смог воспользоваться сервисом.
Пользователь под псевдонимом Ncrdie рассказал, что модераторы Steam заблокировали его скриншот из хоррора Outlast. Снимок был опубликован в 2014 году, а блокировка произошла только 5 октября.
Пользователь Steam сообщил о бане за публикацию скриншота из Outlast
Фото © Red Barrels
После этого пользователю ограничили доступ к сообществу Steam. Причиной стало жестокое содержание скриншота, который могли увидеть несовершеннолетние.
Подобный случай произошёл ранее в PSN. Пользователя заблокировали за скриншот из Watch Dogs 2, на котором были видны гениталии одного из персонажей.