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Опубликовано 2 ноября 2017, 15:34

Пользователя Steam забанили за скриншот из Outlast

Фото &copy; Red Barrels

Фото © Red Barrels

По словам геймера, техподдержка сначала заблокировала изображение, а позже он не смог воспользоваться сервисом.

Пользователь под псевдонимом Ncrdie рассказал, что модераторы Steam заблокировали его скриншот из хоррора Outlast. Снимок был опубликован в 2014 году, а блокировка произошла только 5 октября.

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Пользователь Steam сообщил о бане за публикацию скриншота из Outlast

Фото © Red Barrels

После этого пользователю ограничили доступ к сообществу Steam. Причиной стало жестокое содержание скриншота, который могли увидеть несовершеннолетние.

Подобный случай произошёл ранее в PSN. Пользователя заблокировали за скриншот из Watch Dogs 2, на котором были видны гениталии одного из персонажей.

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Сергей Сурепин
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