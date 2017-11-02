Пользователя Steam забанили за скриншот из Outlast

По словам геймера, техподдержка сначала заблокировала изображение, а позже он не смог воспользоваться сервисом.

Пользователь под псевдонимом Ncrdie рассказал, что модераторы Steam заблокировали его скриншот из хоррора Outlast. Снимок был опубликован в 2014 году, а блокировка произошла только 5 октября.

Пользователь Steam сообщил о бане за публикацию скриншота из Outlast Фото © Red Barrels

После этого пользователю ограничили доступ к сообществу Steam. Причиной стало жестокое содержание скриншота, который могли увидеть несовершеннолетние.