Вернувшегося в Швецию за котом россиянина на месяц посадили в тюрьму
Отмечается, что после отбывания наказания нарушителя должны депортировать из Швеции.
Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Россиянин Тамерлан Масуев, решивший вернуться в Швецию за своим котом, нарушив при этом границу, проведёт в тюрьме месяц.
— Суд приговорил Мусаева к одному месяцу тюрьмы, — рассказал его адвокат Рикард Шенмеир.
Учитывая, что 52-летний россиянин пребывает в тюрьме с 12 октября, его срок отбывания должен закончиться самое позднее 12 ноября. После этого нарушителя должны депортировать из Швеции в РФ.
Ранее власти Швеции запретили россиянину въезд на территорию страны из-за его сообщения о бомбе на борту лайнера Санкт-Петербург — Хельсинки. Однако после этого пограничники задержали мужчину на границе с Данией. Оказалось, что после ареста у россиянина отобрали кота. Животное находится в приюте, и он хотел его забрать.