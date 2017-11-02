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Регион
Опубликовано 2 ноября 2017, 21:15

Вернувшегося в Швецию за котом россиянина на месяц посадили в тюрьму

Отмечается, что после отбывания наказания нарушителя должны депортировать из Швеции.

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Россиянин Тамерлан Масуев, решивший вернуться в Швецию за своим котом, нарушив при этом границу, проведёт в тюрьме месяц.

— Суд приговорил Мусаева к одному месяцу тюрьмы, — рассказал его адвокат Рикард Шенмеир.

Учитывая, что 52-летний россиянин пребывает в тюрьме с 12 октября, его срок отбывания должен закончиться самое позднее 12 ноября. После этого нарушителя должны депортировать из Швеции в РФ.

Ранее власти Швеции запретили россиянину въезд на территорию страны из-за его сообщения о бомбе на борту лайнера Санкт-Петербург — Хельсинки. Однако после этого пограничники задержали мужчину на границе с Данией. Оказалось, что после ареста у россиянина отобрали кота. Животное находится в приюте, и он хотел его забрать.

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Татьяна Абрикосова
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