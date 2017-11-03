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Регион
Опубликовано 3 ноября 2017, 04:55

В ночном клубе в Швеции прогремел взрыв

Серии взрывов в городе Мальмё устраивает группа местных вандалов, которая намеренно портит общественное имущество.

Мощный взрыв прогремел в ночном клубе "Бабель" в шведском Мальмё. Это стало очередной атакой местных бандитов, которые портят имущество, сообщает телеканал SVT.

Взрывная волна вышибла двери клуба. Информация о пострадавших пока не поступала, однако, по словам полиции, их может не быть вовсе, так как клуб был закрыт. Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают тип взрывного вещества.

Свидетели сообщили, что за несколько минут до взрыва видели у здания клуба человека на мопеде. Люди, живущие неподалёку, заявили, что звук взрыва был настолько сильный, что они подумали, что это случилось у них под окнами.

Серия взрывов, которые устраивают местные вандалы, уже стала не редкостью для Мальмё. Полиция занимается поиском бандитов.

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Юнона Александрова
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