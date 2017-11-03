В ночном клубе в Швеции прогремел взрыв

Серии взрывов в городе Мальмё устраивает группа местных вандалов, которая намеренно портит общественное имущество.

Мощный взрыв прогремел в ночном клубе "Бабель" в шведском Мальмё. Это стало очередной атакой местных бандитов, которые портят имущество, сообщает телеканал SVT.

Взрывная волна вышибла двери клуба. Информация о пострадавших пока не поступала, однако, по словам полиции, их может не быть вовсе, так как клуб был закрыт. Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают тип взрывного вещества.

BREAKING: Nightclub entrance blown up in Malmö in yet another bombing in Sweden.



This is 12th bomb in just 24 days.https://t.co/eQTWzqIzAL pic.twitter.com/4ABRabgMpJ — PeterSweden (@PeterSweden7) 3 ноября 2017 г.

Свидетели сообщили, что за несколько минут до взрыва видели у здания клуба человека на мопеде. Люди, живущие неподалёку, заявили, что звук взрыва был настолько сильный, что они подумали, что это случилось у них под окнами.