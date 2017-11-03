В Steam можно оплачивать покупки с помощью гривен

Valve добавила в сервис цифровой дистрибуции Steam поддержку ещё десяти валют. С их помощью теперь пользователи отдельных регионов могут оплачивать свои покупки.

Valve разрешила оплачивать покупки в Steam с помощью тенге и гривен

Разработчики должны будут установить цены на свои игры в этих валютах до 14 ноября. В противном случае жители этих стран не смогут совершать покупки.