В Steam можно оплачивать покупки с помощью гривен
Фото © Valve
Разработчики сервиса цифровой дистрибуции добавили в Steam поддержку десяти новых валют.
Valve добавила в сервис цифровой дистрибуции Steam поддержку ещё десяти валют. С их помощью теперь пользователи отдельных регионов могут оплачивать свои покупки.
Valve разрешила оплачивать покупки в Steam с помощью тенге и гривен
Фото © Valve
Среди новых поддерживаемых валют: украинская гривна, казахстанский тенге, аргентинское песо, коста-риканский колон, новый шекель, кувейтский динар, польский злотый, катарский риал, уругвайское песо и вьетнамский донг.
Разработчики должны будут установить цены на свои игры в этих валютах до 14 ноября. В противном случае жители этих стран не смогут совершать покупки.