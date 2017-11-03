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Регион
Опубликовано 3 ноября 2017, 10:05

В Steam можно оплачивать покупки с помощью гривен

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

Разработчики сервиса цифровой дистрибуции добавили в Steam поддержку десяти новых валют.

Valve добавила в сервис цифровой дистрибуции Steam поддержку ещё десяти валют. С их помощью теперь пользователи отдельных регионов могут оплачивать свои покупки.

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Valve разрешила оплачивать покупки в Steam с помощью тенге и гривен

Фото © Valve

Среди новых поддерживаемых валют: украинская гривна, казахстанский тенге, аргентинское песо, коста-риканский колон, новый шекель, кувейтский динар, польский злотый, катарский риал, уругвайское песо и вьетнамский донг.

Разработчики должны будут установить цены на свои игры в этих валютах до 14 ноября. В противном случае жители этих стран не смогут совершать покупки.

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Сергей Сурепин
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