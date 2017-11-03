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Опубликовано 3 ноября 2017, 10:29

Авторы анонсировали операцию для Rainbow Six Siege

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Новая операция станет последним крупным обновлением второго года многопользовательского шутера.

Ubisoft анонсировала операцию для Rainbow Six Siege. Обновление получит название Operation White Noise.

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Ubisoft анонсировала операцию для Rainbow Six Siege

Фото © Ubisoft Montreal

Как и в предыдущей операции "Кровавая орхидея", которая вышла в сентябре, разработчики добавят в игру трёх дополнительных оперативников. Также в шутере появится новая карта.

Дата выхода новой операции пока не раскрывается.

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Сергей Сурепин
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