Авторы анонсировали операцию для Rainbow Six Siege
Фото © Ubisoft Montreal
Новая операция станет последним крупным обновлением второго года многопользовательского шутера.
Ubisoft анонсировала операцию для Rainbow Six Siege. Обновление получит название Operation White Noise.
Ubisoft анонсировала операцию для Rainbow Six Siege
Фото © Ubisoft Montreal
Как и в предыдущей операции "Кровавая орхидея", которая вышла в сентябре, разработчики добавят в игру трёх дополнительных оперативников. Также в шутере появится новая карта.
Дата выхода новой операции пока не раскрывается.