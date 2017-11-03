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Опубликовано 3 ноября 2017, 10:54

Выручка Sony с PS VR превысила полмиллиарда долларов

Фото &copy; Flickr/Marco Verch

Фото © Flickr/Marco Verch

Аналитики при этом не учитывали проданные приложения с поддержкой виртуальной реальности.

Аналитическая компания Greenlight Insights сообщила, что к октябрю 2017 года компания Sony продала 1,5 миллиона устройств PS VR. Общая выручка с продаж устройства составила около 525 миллионов долларов.

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Компания Sony начала зарабатывать больше благодаря PS VR

Фото © Flickr/Marco Verch

Аналитики при этом не учитывали проданные приложения, которые поддерживают технологию виртуальной реальности. Сейчас Sony готовится к выпуску обновлённой версии устройства.

Microsoft при этом так и не сообщила о планах, связанных с VR.

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Сергей Сурепин
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