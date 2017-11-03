Выручка Sony с PS VR превысила полмиллиарда долларов

Аналитики при этом не учитывали проданные приложения с поддержкой виртуальной реальности.

Аналитическая компания Greenlight Insights сообщила, что к октябрю 2017 года компания Sony продала 1,5 миллиона устройств PS VR. Общая выручка с продаж устройства составила около 525 миллионов долларов.

Компания Sony начала зарабатывать больше благодаря PS VR Фото © Flickr/Marco Verch

Аналитики при этом не учитывали проданные приложения, которые поддерживают технологию виртуальной реальности. Сейчас Sony готовится к выпуску обновлённой версии устройства.