Electronic Arts не верит в Switch

Издатель пока не торопится с разработкой игр для японской консоли и подождёт 2018 год.

Главный финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен заявил, что компания пока не торопится с разработкой новых игр для консоли Switch. Издатель планирует подождать, пока не пройдёт год с момента выхода устройства.

EA рассказала, что не торопится с разработкой игр для Nintendo Switch Фото: © Flickr/Yahoo

После этого в компании планируют принять соответствующее решение о его последующей поддержке. Пока единственной игрой от Electronic Arts, вышедшей на Switch, стала FIFA 18.