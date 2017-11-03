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Регион
Опубликовано 3 ноября 2017, 11:21

Electronic Arts не верит в Switch

Издатель пока не торопится с разработкой игр для японской консоли и подождёт 2018 год.

Главный финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен заявил, что компания пока не торопится с разработкой новых игр для консоли Switch. Издатель планирует подождать, пока не пройдёт год с момента выхода устройства.

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EA рассказала, что не торопится с разработкой игр для Nintendo Switch

Фото: © Flickr/Yahoo

После этого в компании планируют принять соответствующее решение о его последующей поддержке. Пока единственной игрой от Electronic Arts, вышедшей на Switch, стала FIFA 18.

Поставки Switch уже составили 7,63 миллиона консолей.

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Сергей Сурепин
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