Star Wars: Battlefront 2 будет со скидкой
Разработчики приурочат специальное предложение к выходу фильма "Последние джедаи".
Electronic Arts заявила, что не против сделать скидку на грядущий онлайн-шутер во вселенной "Звёздных войн", приуроченную к старту проката восьмого эпизода фильма. Игра выходит 17 ноября, а фильм "Последние джедаи" — 14 декабря.
EA заявила, что может сделать скидку на Battlefront II к выходу "Последних джедаев"
Фото: © Flickr/Barkar B
По словам главного финансового директора компании Блейка Йоргенсена, издатель не планирует делать скидки на Чёрную пятницу. Связано это с тем, что дата распродажи находится слишком близко к дате выхода игры.
Чёрная пятница в этом году пройдёт 24 ноября.