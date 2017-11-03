Star Wars: Battlefront 2 будет со скидкой

Разработчики приурочат специальное предложение к выходу фильма "Последние джедаи".

Electronic Arts заявила, что не против сделать скидку на грядущий онлайн-шутер во вселенной "Звёздных войн", приуроченную к старту проката восьмого эпизода фильма. Игра выходит 17 ноября, а фильм "Последние джедаи" — 14 декабря.

EA заявила, что может сделать скидку на Battlefront II к выходу "Последних джедаев" Фото: © Flickr/Barkar B

По словам главного финансового директора компании Блейка Йоргенсена, издатель не планирует делать скидки на Чёрную пятницу. Связано это с тем, что дата распродажи находится слишком близко к дате выхода игры.