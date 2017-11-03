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Опубликовано 3 ноября 2017, 11:47

Star Wars: Battlefront 2 будет со скидкой

Разработчики приурочат специальное предложение к выходу фильма "Последние джедаи".

Electronic Arts заявила, что не против сделать скидку на грядущий онлайн-шутер во вселенной "Звёздных войн", приуроченную к старту проката восьмого эпизода фильма. Игра выходит 17 ноября, а фильм "Последние джедаи" — 14 декабря.

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EA заявила, что может сделать скидку на Battlefront II к выходу "Последних джедаев"

Фото: © Flickr/Barkar B

По словам главного финансового директора компании Блейка Йоргенсена, издатель не планирует делать скидки на Чёрную пятницу. Связано это с тем, что дата распродажи находится слишком близко к дате выхода игры.

Чёрная пятница в этом году пройдёт 24 ноября.

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Сергей Сурепин
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