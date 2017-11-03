Жуков: Наши спортсмены не будут выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом

По словам главы ОКР, такой вариант участия в Играх в Пхёнчхане "даже не рассматривается".

Вариант участия российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпийских играх — 2018 в Южной Корее невозможен. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Первенство будет проходить в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

— Позиция однозначная у всех: россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается, — приводит слова Жукова "Р-Спорт".

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета должен принять решение по допуску России к участию в Олимпиаде в декабре. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вариант участия под нейтральным флагом, равно как и полный недопуск к турниру, будет "унижением для страны".