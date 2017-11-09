Дэвид Боуи, которого мы не знали: фото Зигги, которые понравились бы ему самому
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В 1983 году Дэвид Боуи отправился в концертный тур на девять месяцев
Зигги выступил на ста сценах в пятнадцати странах. Тур начался в Брюсселе и закончился в Гонконге
"Он был очень счастлив!" — рассказывает фотограф Денис О'Реган. — "Тогда его аудитория увеличилась в шесть раз"
О'Реган опубликовал фотографии Боуи в отдельной книге. Внутри неё также рукописные тексты его песен, билеты и диск дополнительных фото
Комплекты издаются тысячным тиражом, и каждый весит 15 кг. Цена — £3 тыс. (229 тыс. рублей) за один экземпляр
Осенью 2018 года компании Moonlight и PRH также опубликуют книгу с редкими снимками легендарного тура, когда было сделано 20 тыс. фото
Фотограф Денис О'Реган уверен, что опубликовал те снимки, которые бы понравились самому Боуи
Фотограф Денис О'Реган (снимал также Rolling Stones, Pink Floyd и Duran Duran) на протяжении девяти месяцев следовал за Дэвидом Боуи во время его легендарного концертного тура "Серьёзный лунный свет". Фотографии Боуи в задумчивом и спокойном настроении ранее не публиковались.