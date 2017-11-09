Дэвид Боуи, которого мы не знали: фото Зигги, которые понравились бы ему самому

В 1983 году Дэвид Боуи отправился в концертный тур на девять месяцев

Зигги выступил на ста сценах в пятнадцати странах. Тур начался в Брюсселе и закончился в Гонконге

"Он был очень счастлив!" — рассказывает фотограф Денис О'Реган. — "Тогда его аудитория увеличилась в шесть раз"

О'Реган опубликовал фотографии Боуи в отдельной книге. Внутри неё также рукописные тексты его песен, билеты и диск дополнительных фото

Комплекты издаются тысячным тиражом, и каждый весит 15 кг. Цена — £3 тыс. (229 тыс. рублей) за один экземпляр

Осенью 2018 года компании Moonlight и PRH также опубликуют книгу с редкими снимками легендарного тура, когда было сделано 20 тыс. фото

Фотограф Денис О'Реган уверен, что опубликовал те снимки, которые бы понравились самому Боуи