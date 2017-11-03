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Опубликовано 3 ноября 2017, 16:11

Авторы Titanfall 2 довольны продажами игры

Фото: &copy;&nbsp;Electronic Arts

Фото: © Electronic Arts

Несмотря на это, издатель рассчитывал на большее количество проданных копий шутера.

Electronic Arts провела конференцию с руководителями и инвесторами. Разработчики заявили, что Titanfall 2 продалась очень хорошо, однако всё равно игра не оправдала ожиданий издателя.

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EA рассказала об очень хороших продажах Titanfall 2

Фото: © Electronic Arts

По словам главного финансового директора Блейка Йоргенсена, Electronic Arts прогнозировала продажи на уровне 10 миллионов копий. Это на три миллиона больше, чем у первой части. В итоге продажи остановились на пяти-шести миллионах.

Также в компании рассказали, что доходы за третий квартал 2017 года будут на 3% ниже, чем в прошлом году.

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Сергей Сурепин
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