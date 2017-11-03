Авторы Titanfall 2 довольны продажами игры
Фото: © Electronic Arts
Несмотря на это, издатель рассчитывал на большее количество проданных копий шутера.
Electronic Arts провела конференцию с руководителями и инвесторами. Разработчики заявили, что Titanfall 2 продалась очень хорошо, однако всё равно игра не оправдала ожиданий издателя.
EA рассказала об очень хороших продажах Titanfall 2
Фото: © Electronic Arts
По словам главного финансового директора Блейка Йоргенсена, Electronic Arts прогнозировала продажи на уровне 10 миллионов копий. Это на три миллиона больше, чем у первой части. В итоге продажи остановились на пяти-шести миллионах.
Также в компании рассказали, что доходы за третий квартал 2017 года будут на 3% ниже, чем в прошлом году.