Авторы Titanfall 2 довольны продажами игры

Несмотря на это, издатель рассчитывал на большее количество проданных копий шутера.

Electronic Arts провела конференцию с руководителями и инвесторами. Разработчики заявили, что Titanfall 2 продалась очень хорошо, однако всё равно игра не оправдала ожиданий издателя.

EA рассказала об очень хороших продажах Titanfall 2 Фото: © Electronic Arts

По словам главного финансового директора Блейка Йоргенсена, Electronic Arts прогнозировала продажи на уровне 10 миллионов копий. Это на три миллиона больше, чем у первой части. В итоге продажи остановились на пяти-шести миллионах.