NieR: Automata должна была стать эксклюзивом для ПК
Несмотря на это, спустя полгода с момента выхода игры в Steam она не получила ни одного обновления.
Продюсер NieR Йосуке Саито и геймдиректор Йоко Таро рассказали, что изначально игра задумывалась как эксклюзив для ПК. В итоге игру выпустили на двух платформах только после переговоров с издателем.
NieR: Automata задумывалась как ПК-эксклюзив
Также разработчики рассказали о возможном продолжении игры. По словам Таро, он не против поработать над проектом для более массовой аудитории.
NieR: Automata вышла на ПК и PlayStation 4.