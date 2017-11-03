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Опубликовано 3 ноября 2017, 15:51

NieR: Automata должна была стать эксклюзивом для ПК

Фото: &copy; flickr /&nbsp;*J-P*

Фото: © flickr / *J-P*

Несмотря на это, спустя полгода с момента выхода игры в Steam она не получила ни одного обновления.

Продюсер NieR Йосуке Саито и геймдиректор Йоко Таро рассказали, что изначально игра задумывалась как эксклюзив для ПК. В итоге игру выпустили на двух платформах только после переговоров с издателем.

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NieR: Automata задумывалась как ПК-эксклюзив

Фото: © flickr / *J-P*

Также разработчики рассказали о возможном продолжении игры. По словам Таро, он не против поработать над проектом для более массовой аудитории.

NieR: Automata вышла на ПК и PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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