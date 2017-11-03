NieR: Automata должна была стать эксклюзивом для ПК

Несмотря на это, спустя полгода с момента выхода игры в Steam она не получила ни одного обновления.

Продюсер NieR Йосуке Саито и геймдиректор Йоко Таро рассказали, что изначально игра задумывалась как эксклюзив для ПК. В итоге игру выпустили на двух платформах только после переговоров с издателем.

NieR: Automata задумывалась как ПК-эксклюзив Фото: © flickr / *J-P*

Также разработчики рассказали о возможном продолжении игры. По словам Таро, он не против поработать над проектом для более массовой аудитории.