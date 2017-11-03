Китай лидирует по числу активных игроков в Steam

Более половины зарегистрированных игроков используют в сервисе цифровой дистрибуции китайский язык.

Valve в октябре провела опрос среди пользователей. Из него стало известно, что Китай лидирует в мире по числу активных игроков в Steam.

Китай стал лидером в мире по числу активных игроков в Steam Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

В этом месяце количество людей, использующих интерфейс с упрощёнными китайскими иероглифами, выросло на 26,83% и составило 56,37% от всех пользователей Steam. Ещё около 0,6% используют традиционную иероглифику.