Китай лидирует по числу активных игроков в Steam
Фото: © Агентство городских новостей «Москва»
Более половины зарегистрированных игроков используют в сервисе цифровой дистрибуции китайский язык.
Valve в октябре провела опрос среди пользователей. Из него стало известно, что Китай лидирует в мире по числу активных игроков в Steam.
Китай стал лидером в мире по числу активных игроков в Steam
Фото: © Агентство городских новостей "Москва"
В этом месяце количество людей, использующих интерфейс с упрощёнными китайскими иероглифами, выросло на 26,83% и составило 56,37% от всех пользователей Steam. Ещё около 0,6% используют традиционную иероглифику.
Английский язык установлен у 21,24%, а русский — у 6,2%.