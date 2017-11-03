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Регион
Опубликовано 3 ноября 2017, 15:22

Китай лидирует по числу активных игроков в Steam

Фото: &copy;&nbsp;Агентство городских новостей &laquo;Москва&raquo;

Фото: © Агентство городских новостей «Москва»

Более половины зарегистрированных игроков используют в сервисе цифровой дистрибуции китайский язык.

Valve в октябре провела опрос среди пользователей. Из него стало известно, что Китай лидирует в мире по числу активных игроков в Steam.

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Китай стал лидером в мире по числу активных игроков в Steam

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

В этом месяце количество людей, использующих интерфейс с упрощёнными китайскими иероглифами, выросло на 26,83% и составило 56,37% от всех пользователей Steam. Ещё около 0,6% используют традиционную иероглифику.

Английский язык установлен у 21,24%, а русский — у 6,2%.

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Сергей Сурепин
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