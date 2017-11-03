Super Mario Odyssey повысила продажи Switch
В Японии консоль и игра продались тиражом, превышающим другие игры и консоли вместе взятые.
За прошлую неделю в Японии консоль Switch разошлась тиражом в 126 тысяч. Лучший бестселлер Super Mario Odyssey купили 460 тысяч раз. В мире игру купили два миллиона человек только за три дня.
Super Mario Odyssey повысила продажи Switch в четыре раза
Фото: © Flickr/BagoGames
Благодаря игре про Марио продажи консоли Switch увеличились в четыре раза. Также проект высоко оценили критики — Super Mario Odysey получила 97/100 на Metacritic.
Ближайшие конкуренты на консольном рынке — Sony. Продажи консоли PS4 составили 18 719 экземпляров.