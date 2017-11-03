Super Mario Odyssey повысила продажи Switch

В Японии консоль и игра продались тиражом, превышающим другие игры и консоли вместе взятые.

За прошлую неделю в Японии консоль Switch разошлась тиражом в 126 тысяч. Лучший бестселлер Super Mario Odyssey купили 460 тысяч раз. В мире игру купили два миллиона человек только за три дня.