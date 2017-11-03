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Опубликовано 3 ноября 2017, 14:54

Super Mario Odyssey повысила продажи Switch

В Японии консоль и игра продались тиражом, превышающим другие игры и консоли вместе взятые.

За прошлую неделю в Японии консоль Switch разошлась тиражом в 126 тысяч. Лучший бестселлер Super Mario Odyssey купили 460 тысяч раз. В мире игру купили два миллиона человек только за три дня.

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Super Mario Odyssey повысила продажи Switch в четыре раза

Фото: © Flickr/BagoGames

Благодаря игре про Марио продажи консоли Switch увеличились в четыре раза. Также проект высоко оценили критики — Super Mario Odysey получила 97/100 на Metacritic.

Ближайшие конкуренты на консольном рынке — Sony. Продажи консоли PS4 составили 18 719 экземпляров.

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Сергей Сурепин
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