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Регион
Опубликовано 3 ноября 2017, 14:32

Европейская комиссия продлила льготы для британских игровых компаний

Фото:&nbsp;&copy; guerrilla-games.com

Фото: © guerrilla-games.com

Согласно новым условиям ведомство будет поддерживать разработчиков до 2023 года.

Европейская комиссия пересмотрела схему налогового стимулирования. Ведомство обеспечило британским игровым компаниям дополнительные шесть лет поддержки.

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Еврокомиссия продлила налоговые льготы для британских игровых компаний

Фото: © guerrilla-games.com

Льготы будут действовать до 31 марта 2023 года для всех студий, базирующихся в Великобритании. Это же касается тех компаний, которые работают над играми, связанными с британской культурой.

Общий бюджет на этот период — 160 миллионов фунтов.

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Сергей Сурепин
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