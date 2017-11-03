Европейская комиссия продлила льготы для британских игровых компаний
Согласно новым условиям ведомство будет поддерживать разработчиков до 2023 года.
Европейская комиссия пересмотрела схему налогового стимулирования. Ведомство обеспечило британским игровым компаниям дополнительные шесть лет поддержки.
Еврокомиссия продлила налоговые льготы для британских игровых компаний
Льготы будут действовать до 31 марта 2023 года для всех студий, базирующихся в Великобритании. Это же касается тех компаний, которые работают над играми, связанными с британской культурой.
Общий бюджет на этот период — 160 миллионов фунтов.