Американский подросток погиб, играя в русскую рулетку

Подросток из американского штата Миссисипи погиб, играя в русскую рулетку на Хеллоуин. Об этом со ссылкой на полицию округа Лоундес сообщает телеканал WDAM-TV.

По предварительной информации, 17-летний Товарис Делох отдыхал в своём доме в компании друзей. В один момент товарищи решили поиграть в русскую рулетку — Товарис достал револьвер и начал первым.

Соседи, услышав звук выстрела, бросились на помощь подростку, однако помочь ему уже ничем не смогли. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили тело Товариса в его спальне.