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Регион
Опубликовано 4 ноября 2017, 03:47

Американский подросток погиб, играя в русскую рулетку

Револьвер. Фото: &copy; flickr/poter.simon

Револьвер. Фото: © flickr/poter.simon

Подросток из американского штата Миссисипи погиб, играя в русскую рулетку на Хеллоуин. Об этом со ссылкой на полицию округа Лоундес сообщает телеканал WDAM-TV.

По предварительной информации, 17-летний Товарис Делох отдыхал в своём доме в компании друзей. В один момент товарищи решили поиграть в русскую рулетку — Товарис достал револьвер и начал первым.

Соседи, услышав звук выстрела, бросились на помощь подростку, однако помочь ему уже ничем не смогли. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили тело Товариса в его спальне.

В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.

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Анна Пономаренко
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