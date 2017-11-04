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Опубликовано 4 ноября 2017, 16:18

Красный Крест назвал сумму похищенных пожертвований на борьбу с Эболой

Фото: &copy; Flickr/United Nations Development Programme

Фото: © Flickr/United Nations Development Programme

Общая сумма направленных на борьбу с заболеванием пожертвований составила около $100 миллионов.

Красный Крест подсчитал сумму украденных пожертвований на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на отчёт, из-за коррупции и мошенничества было похищено порядка $5 миллионов.

Как выяснилось, в Либерии к потере $2,7 миллиона привели закупка по завышенным ценам и выплата зарплат фиктивным сотрудникам, в Сьерра-Леоне был раскрыт сговор сотрудников гуманитарной организации и местных банкиров, что привело к потере порядка $2 миллионов, а в Гвинее около $1 миллиона было потрачено на поддельные таможенные счета.

В Красном Кресте заявили о намерении ужесточить правила финансирования и наказать виновных.

Ранее Лайф писал о том, что власти США потратят $170 миллионов на закупку ещё не одобренных лекарств от Эболы.

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Алиса Донченко
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