Красный Крест назвал сумму похищенных пожертвований на борьбу с Эболой

Общая сумма направленных на борьбу с заболеванием пожертвований составила около $100 миллионов.

Красный Крест подсчитал сумму украденных пожертвований на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на отчёт, из-за коррупции и мошенничества было похищено порядка $5 миллионов.

Как выяснилось, в Либерии к потере $2,7 миллиона привели закупка по завышенным ценам и выплата зарплат фиктивным сотрудникам, в Сьерра-Леоне был раскрыт сговор сотрудников гуманитарной организации и местных банкиров, что привело к потере порядка $2 миллионов, а в Гвинее около $1 миллиона было потрачено на поддельные таможенные счета.

В Красном Кресте заявили о намерении ужесточить правила финансирования и наказать виновных.