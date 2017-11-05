Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 ноября 2017, 03:58

Останки "манчестерского террориста" Салмана Абеди захоронили в Ливии

Салман Абеди. Фото: соцсети

Салман Абеди. Фото: соцсети

Останки террориста Салмана Абеди, в мае этого года подорвавшего себя на стадионе в Манчестере после концерта певицы Арианы Гранде, тайно вывезли на родину его предков — в Ливию — и захоронили. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Родители Абеди приехали в Великобританию более 20 лет назад, поэтому Салман родился уже в Манчестере. Несмотря на эт, местные мечети отказались проводить церемонию захоронения.

По словам президента антиэкстремистского фонда Quilliam Номана Бенотмана, родственникам молодого мужчины разрешили вывезти его тело в Триполи и упокоить там.

Напомним, взрыв на "Манчестер-арене" прогремел 22 мая этого года. Жертвами террориста стали 22 человека, ещё более 120 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ*.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

BannerImage
Анатолий Кривцов
  • Новости
  • Ливия
  • теракты
  • Великобритания
  • В мире
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar