Останки "манчестерского террориста" Салмана Абеди захоронили в Ливии

Останки террориста Салмана Абеди, в мае этого года подорвавшего себя на стадионе в Манчестере после концерта певицы Арианы Гранде, тайно вывезли на родину его предков — в Ливию — и захоронили. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Родители Абеди приехали в Великобританию более 20 лет назад, поэтому Салман родился уже в Манчестере. Несмотря на эт, местные мечети отказались проводить церемонию захоронения.

По словам президента антиэкстремистского фонда Quilliam Номана Бенотмана, родственникам молодого мужчины разрешили вывезти его тело в Триполи и упокоить там.

Напомним, взрыв на "Манчестер-арене" прогремел 22 мая этого года. Жертвами террориста стали 22 человека, ещё более 120 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ*.