Министр Шотландии подал в отставку в связи с "неподобающим поведением"

На данный момент остаётся неясным, какие именно действия могли быть восприняты как неподобающие.

Министр Шотландии по вопросам детства и раннего развития Марк Макдональд подал в отставку в связи с подозрениями о его "неподобающем поведении. Как сообщает The Independent, в своём заявлении Макдональд отметил, что некоторые его действия, совершённые в прошлом, которые он считал забавными или дружелюбными, были восприняты как непозволительные.

— Я надеюсь, что, благодаря такому шагу, ни одна конкретная женщина или моя семья не привлекут к себе неуместное и незаконное внимание, — добавил он, извинившись перед всеми, кого мог расстроить своими действиями.