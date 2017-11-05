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Регион
Опубликовано 5 ноября 2017, 11:57

Министр Шотландии подал в отставку в связи с "неподобающим поведением"

Марк Макдональд. Фото: &copy; Flickr/Scottish Government

Марк Макдональд. Фото: © Flickr/Scottish Government

На данный момент остаётся неясным, какие именно действия могли быть восприняты как неподобающие.

Министр Шотландии по вопросам детства и раннего развития Марк Макдональд подал в отставку в связи с подозрениями о его "неподобающем поведении. Как сообщает The Independent, в своём заявлении Макдональд отметил, что некоторые его действия, совершённые в прошлом, которые он считал забавными или дружелюбными, были восприняты как непозволительные.

— Я надеюсь, что, благодаря такому шагу, ни одна конкретная женщина или моя семья не привлекут к себе неуместное и незаконное внимание, — добавил он, извинившись перед всеми, кого мог расстроить своими действиями.

По мнению Макдональда, учитывая его положение в правительстве, он больше не может исполнять свои обязанности.

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Алиса Донченко
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