Кадыров: Зюганов живёт в каком-то вымышленном мире

По словам лидера Чеченской Республики, вопрос захоронения тела Владимира Ленина поддерживает большинство россиян.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пребывает в вымышленном мире, если считает, что революция в России в 1917 году "бескровно закончилась", написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале. Так чеченский лидер ответил на критику со стороны главы КПРФ на предложение захоронить тело Владимира Ленина.

— Геннадий Зюганов назвал болтовнёй вопрос о необходимости захоронения тела Владимира Ленина. В своих заявлениях Геннадий Андреевич, вероятно, не учитывает мнение россиян. Согласно соцопросам, более половины россиян выступает за захоронение Ленина — примерно 60%, по данным "Левада-центр" и ФОМ, — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что революция в 1917 году закончилась не так уж бескровно, как это утверждал Зюганов. В качестве аргументов своей позиции Кадыров назвал расстрел царской семьи или Гражданскую войну.

— Жить лишь прошлым, а в случае Геннадия Андреевича — искажённым прошлым, и не думать о будущем, в котором жить нашим детям, внукам, — безответственно, эгоистично. Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения, оскорбляя и унижая, — это ли не проявление старческого слабоумия? — добавил Кадыров.

Кроме того, Рамзан Кадыров подчеркнул, что не только заявления Зюганова по вопросу захоронения тела Ленина вносят раскол в российское общество, но и его слова о жителях Кавказа.

— Раскалывают народ России заявления о том, что "…люди, которые живут на Кавказе, заявляют о том, что надо пренебречь мнением наших отцов и дедов..." Мы живём в России так же, как и вы, Геннадий Андреевич. Перестаньте отделять Кавказ, спекулировать на этой теме. Вы говорите о кавказских традициях, предписывающих уважать могилы предков. Ни в одной религии мира не прописано то, что мёртвого человека надо выставлять на всеобщее обозрение, — говорится в сообщении.

Как предположил глава Чечни, все свои заявления Геннадий Зюганов сделал сгоряча и не подумав, но за них ему стоит извиниться.