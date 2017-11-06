"Слабоумие или работа против России". Коммунисты вступились за Ленина и Зюганова
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
По мнению представителей Коммунистической партии, объяснить эти нападки можно или слабоумием, или работой против России.
Участившиеся провокации, а также информационные атаки на личности Владимира Ленина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова назвали слабоумием или целенаправленной работой против России. Запись об этом появилась в официальном твиттер-аккаунте Коммунистической партии России.
— В связи с участившимися провокациями следует отметить: атака на Ленина и Зюганова — признак либо слабоумия, либо работы против России, — говорится в сообщении.
В связи с участившимися провокациями следует отметить: атака на Ленина и Зюганова - признак либо слабоумия, либо работы против России.— КПРФ (@kprf) 6 ноября 2017 г.
Данное заявление было сделано в свете приближающегося 100-летнего юбилея Октябрьской революции 1917 года и участившегося вопроса — надо ли похоронить тело основателя Советского Союза Владимира Ленина, хранящееся в Мавзолее на Красной площади в Москве.
Как сообщал Лайф, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слова Геннадия Зюганова по вопросу захоронения тела Ленина. По словам Кадырова, большинство россиян — за предание земле останков вождя мирового пролетариата. А игнорирование этого желания Геннадием Зюгановым говорит о том, что лидер КПРФ живёт в выдуманном мире.