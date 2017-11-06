"Слабоумие или работа против России". Коммунисты вступились за Ленина и Зюганова

По мнению представителей Коммунистической партии, объяснить эти нападки можно или слабоумием, или работой против России.

Участившиеся провокации, а также информационные атаки на личности Владимира Ленина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова назвали слабоумием или целенаправленной работой против России. Запись об этом появилась в официальном твиттер-аккаунте Коммунистической партии России.

— В связи с участившимися провокациями следует отметить: атака на Ленина и Зюганова — признак либо слабоумия, либо работы против России, — говорится в сообщении.

В связи с участившимися провокациями следует отметить: атака на Ленина и Зюганова - признак либо слабоумия, либо работы против России. — КПРФ (@kprf) 6 ноября 2017 г.

Данное заявление было сделано в свете приближающегося 100-летнего юбилея Октябрьской революции 1917 года и участившегося вопроса — надо ли похоронить тело основателя Советского Союза Владимира Ленина, хранящееся в Мавзолее на Красной площади в Москве.