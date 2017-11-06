Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым
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Также лидер КПРФ призвал уважать волю граждан, принявших решение захоронить тело Владимира Ленина на Красной площади.
Геннадий Зюганов не стал извиняться перед Рамзаном Кадыровым за слова о Ленине и призвал уважать волю граждан, принявших решение захоронить тело основателя советского государства на Красной площади. Об этом сообщают РИА "Новости".
— Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, — сказал Зюганов.
Так лидер КПРФ прокомментировал заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что ему следует принести извинения за слова в споре о захоронении Ленина.
Как ранее сообщал Лайф, Рамзан Кадыров прокомментировал слова Геннадия Зюганова по вопросу захоронения тела Ленина. По словам Кадырова, большая часть россиян выступает за предание земле останков вождя мирового пролетариата. Игнорирование же этого желания Геннадием Зюгановым говорит о том, что лидер КПРФ живёт в выдуманном мире.