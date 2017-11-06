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Регион
Опубликовано 6 ноября 2017, 23:55

Террористы "Боко харам" уничтожили город на северо-востоке Нигерии

Фото: &copy; UNICEF

Фото: © UNICEF

Боевики радикальной группировки "Боко харам"* напали на город Джадданнам в Нигерии и сожгли его. Об этом сообщает агентство AFP.

— Они [боевики] убили шесть человек и сожгли почти весь город, а также уничтожили скот и продовольственные запасы, — рассказали источники в местной администрации, добавив, что в результате нападения погибло шесть человек.

Ранее Лайф сообщал о том, что боевики "Боко харам" устроили массовую резню, в результате которой погибло 18 мирных нигерийцев.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Майя Бондарь
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