Террористы "Боко харам" уничтожили город на северо-востоке Нигерии

Боевики радикальной группировки "Боко харам"* напали на город Джадданнам в Нигерии и сожгли его. Об этом сообщает агентство AFP.

— Они [боевики] убили шесть человек и сожгли почти весь город, а также уничтожили скот и продовольственные запасы, — рассказали источники в местной администрации, добавив, что в результате нападения погибло шесть человек.