Террористы "Боко харам" уничтожили город на северо-востоке Нигерии
Фото: © UNICEF
Боевики радикальной группировки "Боко харам"* напали на город Джадданнам в Нигерии и сожгли его. Об этом сообщает агентство AFP.
— Они [боевики] убили шесть человек и сожгли почти весь город, а также уничтожили скот и продовольственные запасы, — рассказали источники в местной администрации, добавив, что в результате нападения погибло шесть человек.
Ранее Лайф сообщал о том, что боевики "Боко харам" устроили массовую резню, в результате которой погибло 18 мирных нигерийцев.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.