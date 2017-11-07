Intel и AMD выпустят новый процессор для ноутбуков
Компании-производители пока не сообщают, когда именно устройство будет доступно для покупки.
Intel объявила о планах выпустить процессор восьмого поколения Intel Core H. Аппарат будет оснащён дискретной видеокартой от AMD.
Intel выпустит процессор для ноутбуков совместно с AMD
Чипы соединены технологией EMIB. Этот мост позволяет экономить место и удешевляет производство, в отличие от кремниевых подложек.
Новый процессор станет первым массовым устройством, который использует технологию EMIB. Дата выхода пока не озвучивается.