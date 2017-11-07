Intel и AMD выпустят новый процессор для ноутбуков

Компании-производители пока не сообщают, когда именно устройство будет доступно для покупки.

Intel объявила о планах выпустить процессор восьмого поколения Intel Core H. Аппарат будет оснащён дискретной видеокартой от AMD.

Intel выпустит процессор для ноутбуков совместно с AMD Фото © Flickr/zo7805

Чипы соединены технологией EMIB. Этот мост позволяет экономить место и удешевляет производство, в отличие от кремниевых подложек.