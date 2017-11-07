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Опубликовано 7 ноября 2017, 10:09

Intel и AMD выпустят новый процессор для ноутбуков

Фото &copy; Flickr/zo7805

Фото © Flickr/zo7805

Компании-производители пока не сообщают, когда именно устройство будет доступно для покупки.

Intel объявила о планах выпустить процессор восьмого поколения Intel Core H. Аппарат будет оснащён дискретной видеокартой от AMD.

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Intel выпустит процессор для ноутбуков совместно с AMD

Фото © Flickr/zo7805

Чипы соединены технологией EMIB. Этот мост позволяет экономить место и удешевляет производство, в отличие от кремниевых подложек.

Новый процессор станет первым массовым устройством, который использует технологию EMIB. Дата выхода пока не озвучивается.

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Сергей Сурепин
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