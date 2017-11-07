World of Warcraft получит новое дополнение
Фото © Blizzard Entertainment
Разработчики уже в ближайшее время запустят бета-тестирование "Битвы за Азерот".
Blizzard показала уже седьмое по счёту дополнение к World of Warcraft. Оно получило название "Битва за Азерот".
Blizzard показала будущее дополнение для World of Warcraft
Фото © Blizzard Entertainment
Пользователи смогут исследовать новые локации Азерота, некоторые из них будут впервые представлены. Также разработчики игры добавят два новых континента — Зандалар и Кул-Тирас.
Бета-тестирование дополнения начинается в ближайшее время. Полноценный релиз ожидается во второй половине 2018 года.