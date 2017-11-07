Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2017, 10:34

World of Warcraft получит новое дополнение

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Разработчики уже в ближайшее время запустят бета-тестирование "Битвы за Азерот".

Blizzard показала уже седьмое по счёту дополнение к World of Warcraft. Оно получило название "Битва за Азерот".

image

Blizzard показала будущее дополнение для World of Warcraft

Фото © Blizzard Entertainment

Пользователи смогут исследовать новые локации Азерота, некоторые из них будут впервые представлены. Также разработчики игры добавят два новых континента — Зандалар и Кул-Тирас.

Бета-тестирование дополнения начинается в ближайшее время. Полноценный релиз ожидается во второй половине 2018 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • blizzard
  • worldofwarcraft
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar