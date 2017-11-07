World of Warcraft получит новое дополнение

Разработчики уже в ближайшее время запустят бета-тестирование "Битвы за Азерот".

Blizzard показала уже седьмое по счёту дополнение к World of Warcraft. Оно получило название "Битва за Азерот".

Blizzard показала будущее дополнение для World of Warcraft Фото © Blizzard Entertainment

Пользователи смогут исследовать новые локации Азерота, некоторые из них будут впервые представлены. Также разработчики игры добавят два новых континента — Зандалар и Кул-Тирас.