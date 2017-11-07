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Опубликовано 7 ноября 2017, 10:53

StarCraft 2 станет условно-бесплатной

Фото &copy; Activision Blizzard

Фото © Activision Blizzard

Разработчики легендарной игры объявили об изменении модели распространения стратегии.

Blizzard в рамках BlizzCon 2017 рассказала о будущем переходе StarCraft 2 на модель распространения free-to-play. Популярная игра станет условно-бесплатной 14 ноября.

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Blizzard сделает StarCraft II условно-бесплатной

Фото © Activision Blizzard

В обновлённой версии стратегии игроки смогут пройти первую сюжетную кампанию Wings of Liberty, которая вышла летом 2010 года. Также они получат доступ к многопользовательскому режиму со сражениями против других пользователей.

Владельцы Wings of Liberty получат бесплатный доступ к продолжению — Heart of the Swarm.

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Сергей Сурепин
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