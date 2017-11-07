StarCraft 2 станет условно-бесплатной

Blizzard в рамках BlizzCon 2017 рассказала о будущем переходе StarCraft 2 на модель распространения free-to-play. Популярная игра станет условно-бесплатной 14 ноября.

В обновлённой версии стратегии игроки смогут пройти первую сюжетную кампанию Wings of Liberty, которая вышла летом 2010 года. Также они получат доступ к многопользовательскому режиму со сражениями против других пользователей.