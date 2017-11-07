Разработчики создали самую большую в мире диораму. На поле боя сошлись Орда и Альянс.

Blizzard на выставке BlizzCon 2017 представила масштабную диораму. Она посвящена битве Альянса и Орды. Репродукция изображает схватку, представленную в кинематографичном трейлере World of Warcraft: Battle for Azeroth.

Разработчики воссоздали сцену, использовав более 10 тысяч миниатюрных фигурок. Среди участников сражения можно было найти лидеров фракций.

Blizzard попала в Книгу рекордов Гиннесса с самой большой в мире диорамой Фото © Blizzard

Фигурки персонажей распечатаны были на 3D-принтере. Декорации заняли более 120 квадратных метров.