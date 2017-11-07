Sony запустила программу вознаграждений за трофеи в PSN

Денежные средства можно будет тратить на покупку товаров в магазине PlayStation Store.

Компания Sony запустила в США программу вознаграждений. Полученные трофеи можно будет обменивать на валюту. Деньги тратить можно на товары в онлайн-магазине PlayStation Store.

Sony запустила в США программу вознаграждений за трофеи в PSN Фото © Flickr/Surian Soosay

100 серебряных наград эквивалентны 100 очкам, 25 золотых — 250 очкам. За 10 платиновых трофеев пользователи получат тысячу очков. Бронзовые трофеи не конвертируются.