Sony запустила программу вознаграждений за трофеи в PSN
Денежные средства можно будет тратить на покупку товаров в магазине PlayStation Store.
Компания Sony запустила в США программу вознаграждений. Полученные трофеи можно будет обменивать на валюту. Деньги тратить можно на товары в онлайн-магазине PlayStation Store.
Sony запустила в США программу вознаграждений за трофеи в PSN
100 серебряных наград эквивалентны 100 очкам, 25 золотых — 250 очкам. За 10 платиновых трофеев пользователи получат тысячу очков. Бронзовые трофеи не конвертируются.
Тысяча очков PSN соответствует 10 долларам, которые можно потратить на любые товары PS Store. Оплачивать можно игры, дополнения и внутриигровые покупки.