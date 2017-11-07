Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2017, 11:55

Sony запустила программу вознаграждений за трофеи в PSN

Фото &copy; Flickr/Surian Soosay

Фото © Flickr/Surian Soosay

Денежные средства можно будет тратить на покупку товаров в магазине PlayStation Store.

Компания Sony запустила в США программу вознаграждений. Полученные трофеи можно будет обменивать на валюту. Деньги тратить можно на товары в онлайн-магазине PlayStation Store.

image

Sony запустила в США программу вознаграждений за трофеи в PSN

Фото © Flickr/Surian Soosay

100 серебряных наград эквивалентны 100 очкам, 25 золотых — 250 очкам. За 10 платиновых трофеев пользователи получат тысячу очков. Бронзовые трофеи не конвертируются.

Тысяча очков PSN соответствует 10 долларам, которые можно потратить на любые товары PS Store. Оплачивать можно игры, дополнения и внутриигровые покупки.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • sony
  • psn
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar