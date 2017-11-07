У пресс-секретаря Посольства Иордании в Москве украли драгоценности на 2,5 млн

Кроме того, из квартиры дипломата вынесли более пяти тысяч долларов США и часы за 100 тысяч рублей.

На севере Москвы обокрали пресс-секретаря Посольства Иордании. По данным Лайфа, Аллахам Ратеб Кутайбах Мохаммед Аллахам со своей женой Ириной обратился в полицию после пропажи из их квартиры в 4-м Вятском переулке драгоценностей на 2,5 миллиона рублей, более пяти тысяч долларов США, а также мужских часов за 100 тысяч рублей.

Примечательно, что дверь в квартиру не была взломана. Скорее всего, злоумышленники просто сумели подобрать ключи.