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Регион
Опубликовано 7 ноября 2017, 10:18

У пресс-секретаря Посольства Иордании в Москве украли драгоценности на 2,5 млн

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Кроме того, из квартиры дипломата вынесли более пяти тысяч долларов США и часы за 100 тысяч рублей.

На севере Москвы обокрали пресс-секретаря Посольства Иордании. По данным Лайфа, Аллахам Ратеб Кутайбах Мохаммед Аллахам со своей женой Ириной обратился в полицию после пропажи из их квартиры в 4-м Вятском переулке драгоценностей на 2,5 миллиона рублей, более пяти тысяч долларов США, а также мужских часов за 100 тысяч рублей.

Примечательно, что дверь в квартиру не была взломана. Скорее всего, злоумышленники просто сумели подобрать ключи.

По данному факту столичное МВД уже возбудило уголовное дело. Другие подробности происшествия выясняются.

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Валерий Оленин
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