Жители страны стали чаще болеть из-за особенно холодной в этом году погоды, объясняют эксперты. Наибольшей популярностью пользуются противовирусные препараты и таблетки от простуды.

Россияне стали покупать намного больше лекарств. По данным аналитического агентства DSM Group, за три квартала этого года аптеки распродали 3,3 млрд упаковок лекарств, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Тогда эта цифра составила 2,9 млрд упаковок.

Вместе с ростом продаж возросла и выручка фармацевтов — на 13,3%. За три квартала было продано лекарства на общую сумму 487,6 млрд рублей, годом ранее выручка от лекарств составила 430,2 млрд рублей.