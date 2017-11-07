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Опубликовано 7 ноября 2017, 14:11

Samsung Galaxy стала чемпионом мира по League of Legends

Фото: &copy; РИА Новости / Кирилл Каллиников

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Заключительная игра турнира между SKT T1 и Samsung Galaxy завершилась со счётом 3:0.

Samsung Galaxy стала чемпионом мира по League of Legends. В финале корейский коллектив обыграл обыграла SK Telecom T1 со счётом 3:0.

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Samsung Galaxy — чемпион мира по League of Legends

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

За своё выступление Samsung Galaxy заработала 1,7 миллиона долларов. Команда SKT T1 получит 600 тысяч долларов.

SKT T1 впервые проиграла в финале чемпионата мира. Ранее коллектив становился лучшим в 2013, 2015 и 2016 годах.

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Сергей Сурепин
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