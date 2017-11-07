Samsung Galaxy стала чемпионом мира по League of Legends
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заключительная игра турнира между SKT T1 и Samsung Galaxy завершилась со счётом 3:0.
Samsung Galaxy стала чемпионом мира по League of Legends. В финале корейский коллектив обыграл обыграла SK Telecom T1 со счётом 3:0.
Samsung Galaxy — чемпион мира по League of Legends
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
За своё выступление Samsung Galaxy заработала 1,7 миллиона долларов. Команда SKT T1 получит 600 тысяч долларов.
SKT T1 впервые проиграла в финале чемпионата мира. Ранее коллектив становился лучшим в 2013, 2015 и 2016 годах.