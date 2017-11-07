Capcom заработала 43 миллиона долларов за полгода

Для издателя этот показатель стал на 28 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.

Операционная прибыль Capcom за первое полугодие 2017 финансового года составила 43 миллиона долларов. Этот результат связан с успехом новых проектов.

Capcom заработала 43 миллиона долларов за первое полугодие Фото: © Capcom

За первые 10 дней после релиза файтинга Marvel vs. Capcom: Infinite, было отгружено 900 тысяч копий игры. Результаты Resident Evil 7 за шесть месяцев составили 600 тысяч.