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Опубликовано 7 ноября 2017, 14:34

Capcom заработала 43 миллиона долларов за полгода

Фото: &copy; Capcom

Фото: © Capcom

Для издателя этот показатель стал на 28 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.

Операционная прибыль Capcom за первое полугодие 2017 финансового года составила 43 миллиона долларов. Этот результат связан с успехом новых проектов.

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Capcom заработала 43 миллиона долларов за первое полугодие

Фото: © Capcom

За первые 10 дней после релиза файтинга Marvel vs. Capcom: Infinite, было отгружено 900 тысяч копий игры. Результаты Resident Evil 7 за шесть месяцев составили 600 тысяч.

Разработчики рассказали, что с момента выхода игры в январе 2017 года её купили 4,1 миллиона раз.

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Сергей Сурепин
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