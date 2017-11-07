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Опубликовано 7 ноября 2017, 14:52

Call of Duty: WWII стартовала в Steam со второго места

Фото: &copy; Valve Corporation

Фото: © Valve Corporation

Цифровой магазин опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за неделю с 30 октября по 5 ноября.

PlayerUnknown's Battlegrounds всё ещё удерживает первую строчку рейтинга продаж Steam. У игры за неделю произошёл скачок продаж: её приобрело два с половиной миллиона человек.

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Call of Duty: WWII заняла второе место в топе продаж в Steam

Фото: © Valve Corporation

Call of Duty: WWII стартовала со второго места. Шутер про Вторую мировую войну вышел 3 ноября. В Steam игру купили около 290 тысяч человек.

Wolfenstein II: The New Colossus на этой неделе выбыла из топа, а его место на третьей строчке заняла Assassin's Creed: Origins.

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Сергей Сурепин
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