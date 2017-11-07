Microsoft хотела купить авторов PlayerUnknown's Battlegrounds

В настоящий момент разработчики рассматривают возможность сотрудничества с другими студиями.

Выход консоли Xbox One X означает серьёзные изменения в политике Microsoft. Об этом в интервью Bloomberg рассказал Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения компании.

Microsoft безуспешно попыталась купить авторов PUBG Фото: © BLUEHOLE INC.

По его словам, у Microsoft в последние годы были свои взлёты и спады в вопросе производства эксклюзивного контента. Сейчас разработчики ожидают рост.