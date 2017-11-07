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Регион
Опубликовано 7 ноября 2017, 15:24

Microsoft хотела купить авторов PlayerUnknown's Battlegrounds

Фото: &copy; BLUEHOLE INC.

Фото: © BLUEHOLE INC.

В настоящий момент разработчики рассматривают возможность сотрудничества с другими студиями.

Выход консоли Xbox One X означает серьёзные изменения в политике Microsoft. Об этом в интервью Bloomberg рассказал Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения компании.

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Microsoft безуспешно попыталась купить авторов PUBG

Фото: © BLUEHOLE INC.

По его словам, у Microsoft в последние годы были свои взлёты и спады в вопросе производства эксклюзивного контента. Сейчас разработчики ожидают рост.

Не этой волне Microsoft хотела приобрести студию Bluehole, авторов PlayerUnknown's Battlegrounds. В итоге стороны так и не договорились.

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Сергей Сурепин
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