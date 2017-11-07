В Крыму поддержали отмену указа Хрущёва о передаче полуострова Украине

В то же время местные власти считают, что для Запада это не будет являться основанием для прекращения своих политических игр вокруг региона.

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ Президиума Верховного Совета СССР от 1954 года, согласно которому Крымская область РСФСР была передана Украине.

— Идея имеет право на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, — заявил РИA "Новости" Ильясов.

При этом он не исключает, что Запад всё равно не прекратит свои политические игры и риторику вокруг Крыма. Однако Россия не должна доказывать, что Крым — её часть, добавил вице-спикер. По его мнению, "это реалии, которые не подлежат обсуждению".