В Крыму поддержали отмену указа Хрущёва о передаче полуострова Украине
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В то же время местные власти считают, что для Запада это не будет являться основанием для прекращения своих политических игр вокруг региона.
Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ Президиума Верховного Совета СССР от 1954 года, согласно которому Крымская область РСФСР была передана Украине.
— Идея имеет право на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, — заявил РИA "Новости" Ильясов.
При этом он не исключает, что Запад всё равно не прекратит свои политические игры и риторику вокруг Крыма. Однако Россия не должна доказывать, что Крым — её часть, добавил вице-спикер. По его мнению, "это реалии, которые не подлежат обсуждению".
Напомним, что член Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Россия, как преемница СССР, должна отменить акты 1954 года, по которым Крымская область была передана в состав Украинской ССР.