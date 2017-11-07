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Регион
Опубликовано 7 ноября 2017, 11:24

В Крыму поддержали отмену указа Хрущёва о передаче полуострова Украине

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В то же время местные власти считают, что для Запада это не будет являться основанием для прекращения своих политических игр вокруг региона.

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ Президиума Верховного Совета СССР от 1954 года, согласно которому Крымская область РСФСР была передана Украине.

— Идея имеет право на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, — заявил РИA "Новости" Ильясов.

При этом он не исключает, что Запад всё равно не прекратит свои политические игры и риторику вокруг Крыма. Однако Россия не должна доказывать, что Крым — её часть, добавил вице-спикер. По его мнению, "это реалии, которые не подлежат обсуждению".

Напомним, что член Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Россия, как преемница СССР, должна отменить акты 1954 года, по которым Крымская область была передана в состав Украинской ССР.

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Алёна Темирчиева
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