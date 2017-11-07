Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2017, 15:55

Call of Duty: WWII продаётся лучше предыдущей части

Вторую строчку рейтинга продаж в британской рознице удерживает Assassin's Creed: Origins.

3 ноября в продажу вышла Call of Duty: WWII. Игра стала лидером британского чарта продаж.

image

Call of Duty: WWII дебютировала в британской рознице в полтора раза лучше предыдущей части

Новая Call of Duty продалась на 57% лучше предыдущей, а выручка при этом увеличилась на 21%. Этот прирост разработчики объяснили тем, что Infinite Warfare продавалась в том числе в более дорогих специальных изданиях с ремастером Modern Warfare.

Call of Duty: WWII вернула интерес игроков к серии. В первую неделю продаж показатели Infinite Warfare были на 48,4% ниже, чем у Black Ops 3, предыдущей игры серии.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • activision
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar