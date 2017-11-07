Call of Duty: WWII продаётся лучше предыдущей части
Вторую строчку рейтинга продаж в британской рознице удерживает Assassin's Creed: Origins.
3 ноября в продажу вышла Call of Duty: WWII. Игра стала лидером британского чарта продаж.
Call of Duty: WWII дебютировала в британской рознице в полтора раза лучше предыдущей части
Новая Call of Duty продалась на 57% лучше предыдущей, а выручка при этом увеличилась на 21%. Этот прирост разработчики объяснили тем, что Infinite Warfare продавалась в том числе в более дорогих специальных изданиях с ремастером Modern Warfare.
Call of Duty: WWII вернула интерес игроков к серии. В первую неделю продаж показатели Infinite Warfare были на 48,4% ниже, чем у Black Ops 3, предыдущей игры серии.