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Опубликовано 7 ноября 2017, 13:21

Песков: Путин и Трамп могут обсудить проблему КНДР на саммите АТЭС

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Гамбурге. Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Гамбурге. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Вероятно, одной из тем переговоров будет ситуация в Северной Корее, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Очевидно, что они (главы государств. — Прим. ред.) обменяются мнениями по наиболее острым вопросам, к коим относится ситуация на Корейском полуострове, — заявил Песков журналистам.

Ранее представитель Кремля подтверждал встречу двух лидеров, заявив, что оба президента будут находиться в Дананге и "возможность переговорить так или иначе, безусловно, у них будет". При этом он уточнял, что детали возможной встречи по-прежнему находятся в проработке.

Саммит АТЭС состоится в одном из крупнейших городов Вьетнама — Дананге.

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Александр Юнашев
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