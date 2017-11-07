Песков: Путин и Трамп могут обсудить проблему КНДР на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Вероятно, одной из тем переговоров будет ситуация в Северной Корее, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Очевидно, что они (главы государств. — Прим. ред.) обменяются мнениями по наиболее острым вопросам, к коим относится ситуация на Корейском полуострове, — заявил Песков журналистам.

Ранее представитель Кремля подтверждал встречу двух лидеров, заявив, что оба президента будут находиться в Дананге и "возможность переговорить так или иначе, безусловно, у них будет". При этом он уточнял, что детали возможной встречи по-прежнему находятся в проработке.