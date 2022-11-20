Сокровища атамана: Где искать клад Стеньки Разина Один из самых известных казачьих атаманов в российской истории и его сподручные, по легендам, зарыли в земле целые состояния. Осталось их найти. 20 ноября, 01:40 9220 9220 Коллаж © L!FE. Фото: © Shutterstock © РИА Новости

Несколько лет назад в центре Москвы обнаружили клад — 97 монет времён Петра I. Для XVIII века это были несметные богатства. Тогда кладоискатели на всевозможных форумах вспомнили о ещё одних "затерянных золотых залежах" — сокровищах атамана Стеньки Разина. Почему до сих пор сундуки с золотом и жемчугом так и остаются ненайденными.

Клад в Ульяновской области

— Он много кладов закопал — казну свою хоронил. О тех кладах и посейчас слух идёт, да все те клады заговорены. Немало было охотников взять их, но никто не может похвастаться удачей — не даются разинские клады, — вот такую легенду до сих пор пересказывают в Поволжье.

По преданиям, самый большой клад находится в Сурском районе нынешней Ульяновской области, недалеко от села Шатрашаны. По легенде, которую рассказывают местные жители, там закопаны такие богатства, которых хватило бы на покупку всего региона. Примерная "карта" выглядит так: около села есть река, за ней — земляной вал. Когда проходите по нему — попадаете в пещеру, в глубине которой зарыты сундуки с десятками пудов золота и жемчугом.

Сомнения в "предании" вызывает один факт: якобы сокровища находятся за железной дверью. Вряд ли бы у атамана была возможность достать или сделать её и тайно и без помощников доставить в "секретное место". Ну и за почти 350 лет никто этой двери не встречал.

Недалеко от села Труслейка в той же Ульяновской области Разин якобы спрятал 100 миллионов рублей золотом. Всем желающим поучаствовать в погоне за кладом нужно искать "чёрный дуб". По сказаниям, находится это таинственное дерево возле небольшой часовни.

Если отбросить рассказы про "охранника-чёрта", неугасимые свечи и "голос неизвестной женщины", то рассказ экскурсоводов вполне может быть правдой. В общем, копать нужно прямо под этим дубом.

Клад в Чувашии

Карта возможного тайника Разина

В Чувашии рассказываются, пожалуй, самые странные легенды о Степане Разине. К примеру, о том, как он приехал с 12 бочками золота к своим сподвижникам, стоявшим у села Стемасы Алатырского района. А при отъезде бочки "пропали". Также на территории республики под руководством атамана якобы выстроили крепость. Только её никто не видел.

— В Цивильском районе "на одном из ручейков, впадающих в Кошелейку, находится, по народному мнению, клад, зарытый Стенькою Разиным", — эту легенду также рассказывают в Чувашии.

Все желающие, конечно, могут отправиться на поиски. Но нужно иметь в виду, что не существует ни одного документального свидетельства того, что казачий атаман действительно бывал на территории республики.

Саратовская область

Репродукция картины Бориса Кустодиева "Степан Разин". Фото: © РИА Новости

Очередная легенда ведёт нас в Саратовскую область. В 10–12 км от деревни Даниловки есть гора и ущелье, которые называют "Стенькина тюрьма", или "Дурман".

Считается, что на горе находились сторожевые посты Стеньки Разина. Между утёсом и горой располагается Тюрьминский овраг, где атаман держал своих пленников. Говорят, что люди сходили с ума в этом овраге.

Якобы на горе атаман закопал несколько сундуков, до отказа набитых золотом. В начале XX века к кладу будто бы даже подобрались какие-то местные жители, однако их распугали "разбойники с дубинками". Когда местные осмелились вернуться, как рассказывают в области, никаких следов драгоценностей уже не было.

Легенда гласит, что Разин, закапывая клад, положил свой оберег от злых духов. Поэтому, когда "чужаки" приближаются к сокровищам, им становится не по себе. Туристы на самом деле на этом месте не раз чувствовали недомогание. Девушки даже падали в обморок. Правда, причина этого довольно банальна: артериальное давление повышается из-за того, что предполагаемое место зарытого клада — разлом земной коры. Изучив результаты инфракрасной съёмки, учёные пришли к выводу, что здесь есть небольшое количество газа радона, от которого людям может становиться плохо.

Волгоградская область

Эту историю волгоградские экскурсоводы вспоминают до сих пор. В 1914 году близ церкви Святой Троицы в Волгограде, что недалеко от побережья Волги, провалилась земля на четыре метра. Позже старожилы вспомнили, что здесь находился тайный подземный ход, от которого можно добраться до реки. Именно по этому пути якобы проходили сподвижники Стеньки Разина с его несметными богатствами.

Тогда местные жители попытались лезть за сокровищами, но грунт начал уходить из-под ног. Рисковать своей жизнью никто не стал.

Уже во время Второй мировой войны были обнаружены четыре "необычные" пушки разинской, как предполагается, эпохи. Однако доказать, что их в качестве клада сохранял атаман, не представляется возможным. Дульная часть этих пушек была увешана драгоценными браслетами, а украшения, как рассказывают краеведы, прикрыты. Украшения, которые удалось обнаружить, якобы быстро разошлись по рукам солдат.

Нижегородская область

Оговоримся сразу: Разин никогда не был в Нижегородской области. Поэтому его клад могли закопать только сторонники. Как утверждают местные краеведы, отдельные отряды разинцев воссоединились с местными повстанцами. По легенде, при себе у них были "некоторые накопления" золотом, которые они якобы спрятали в окрестностях реки Алатырь.

В XVIII веке недалеко от нынешних сёл Михайлово и Печи лошадь во время вспахивания поля провалилась под землю. Крестьяне спустились вниз примерно на 25 метров, однако, кроме запертых наглухо дверей, ничего не увидели. Что было за ними — так и остаётся загадкой.

Недалеко от нынешнего посёлка имени Степана Разина есть деревня Панзелка, где туристы периодически пытаются откопать несметные богатства. На расстоянии примерно километра от деревушки есть огромный валун, под которым якобы находятся богатства. Правда, камень окопан со всех сторон, это заметно даже невооружённым глазом. Но к сокровищам пока так никто и не подобрался.

Самарская область

Знаменитый Царев курган, что находится в 20 минутах езды от центра Самары, по легенде, хранит клады Стеньки Разина. Краеведы утверждают, что несметные богатства не прятали в сундуки, а скидывали в спешке "как придётся".

— Приметы заставляют думать, что сия громада взворочена человеческими силами, и утверждают, что славный некогда по волжским окрестностям грабитель Стенька Разин соорудил сию достопамятную громаду, — писал о кургане учёный Илья Лепехин в 1770-х годах.

Однако существует ещё как минимум две другие легенды о появлении достопримечательности около сотни метров высотой. Так, по одной из них, курган появился ещё во времена правления то ли Ивана Грозного, то ли Бориса Годунова. А насыпали его местные жители "по горсточке земли".

Также встречается версия, что Царев курган у подножия Сокольих гор появился незадолго до битвы, происшедшей на Кондурче в 1391 году между войсками Тамерлана и Тохтамыша. Якобы Тамерлан приказал каждому из своих воинов принести на данное место по одному камню. В результате сложилась целая гора.

Кто находил клады Разина

Фото: © wikipedia.org

Поиски кладов начались сразу после казни Степана Разина в 1671 году. Младший брат Степана Фрол пообещал властям в обмен на жизнь показать клады. По легенде, он пять лет таскал по горам царских слуг. Когда богатства в очередной раз не находили, Фрол заявлял, что перепрятали сторонники казнённого атамана.

К 1676 году властям надоели бессмысленные скитания и частые попытки освободить Фрола, указывают историки. Они приняли решение вернуться в Москву, где "проводника" казнили на Болотной площади.

Существует также легенда об успешном поиске сокровищ. Кладоискатели рассказывают историю, как некий ротмистр Гатчинского полка Ящеров начал в 1893 году искать несметные богатства. Якобы ему даже дали разрешение в императорской археологической комиссии в Петербурге. Как сообщалось, он нашёл "таинственный валун" около сёл Печи и Михайловка. Но на этом пока всё.

Недоступные сокровища Разина

Есть две версии, по какой причине поиски несметных богатств атамана ни к чему не привели за три с половиной века. Первая: Фрол незадолго до того, как отвезти царских слуг к местам, где закопаны сокровища, смог подать знак разинским гонцам. Те отправились к сторонникам, которые могли знать точное местонахождение клада и перезахоронить его (или своровать). Поэтому Фрол с властями ничего не мог найти.

По второй из распространённых версий, никаких сокровищ попросту не было. А слухи о богатствах распускал сам Разин, надеясь отдалить момент своей смерти и сбежать, когда будет схвачен. Но брат, который хотел сохранить себе жизнь, оказался проворнее.

Авторы Мари Медведева