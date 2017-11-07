"Мама" и "папа" с большой буквы. В Госдуме хотят вернуть этикет царской России
Иллюстрация Корзухин А.И. Разлука. 1872
Депутат уверен, что введение дореволюционных правил может повысить моральный облик общества.
В школе должны преподавать речевой этикет, которым пользовались в Российской империи до 1917 года, уверен депутат Госдумы Владимир Сысоев. Парламентарий уже обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой рассмотреть этот вопрос.
Депутат отмечает, что дореволюционный этикет отличался строгими правилами и имел собственную грамматику.
— Например, "мама" и "папа" писали с большой буквы. Основными этикетными жанрами являются приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение, — цитирует Сысоева RT.
Парламентарий подчеркнул, что обращения времён царской России несут в себе уважительное отношение, которого не хватает современному русскому языку. Более того, депутат уверен, что введение старых правил повысит моральный облик общества.