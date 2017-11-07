"Мама" и "папа" с большой буквы. В Госдуме хотят вернуть этикет царской России

В школе должны преподавать речевой этикет, которым пользовались в Российской империи до 1917 года, уверен депутат Госдумы Владимир Сысоев. Парламентарий уже обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой рассмотреть этот вопрос.