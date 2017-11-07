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Опубликовано 7 ноября 2017, 16:44

"Мама" и "папа" с большой буквы. В Госдуме хотят вернуть этикет царской России

Иллюстрация Корзухин А.И. Разлука. 1872

Иллюстрация Корзухин А.И. Разлука. 1872

Депутат уверен, что введение дореволюционных правил может повысить моральный облик общества.

В школе должны преподавать речевой этикет, которым пользовались в Российской империи до 1917 года, уверен депутат Госдумы Владимир Сысоев. Парламентарий уже обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой рассмотреть этот вопрос.

Депутат отмечает, что дореволюционный этикет отличался строгими правилами и имел собственную грамматику.

— Например, "мама" и "папа" писали с большой буквы. Основными этикетными жанрами являются приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение, — цитирует Сысоева RT.

Парламентарий подчеркнул, что обращения времён царской России несут в себе уважительное отношение, которого не хватает современному русскому языку. Более того, депутат уверен, что введение старых правил повысит моральный облик общества.

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Иван Гусев
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