Задержан бывший глава хорватской компании, задолжавшей Сбербанку €1,1 миллиарда

В течение суток бизнесмен предстанет перед Вестминстерским магистратским судом, который определит дальнейшие действия правоохранителей.

Основатель и экс-глава хорватской компании "Агрокор" Ивица Тодорич, обвиняемый в махинациях, повлёкших за собой крупные долги банкам РФ, задержан в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

— Ивица Тодорич, 66 лет, был задержан этим утром (вторник 7 ноября) офицерами отдела экстрадиции столичной полиции. Арест стал следствием ордера, выданного властями Хорватии, — говорится в сообщении.

В течение суток Тодорич должен будет предстать перед Вестминстерским магистратским судом, который определит дальнейшие действия правоохранительных органов.