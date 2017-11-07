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Регион
Опубликовано 7 ноября 2017, 19:21

Задержан бывший глава хорватской компании, задолжавшей Сбербанку €1,1 миллиарда

Ивица Тодорич. Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Ивица Тодорич. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В течение суток бизнесмен предстанет перед Вестминстерским магистратским судом, который определит дальнейшие действия правоохранителей.

Основатель и экс-глава хорватской компании "Агрокор" Ивица Тодорич, обвиняемый в махинациях, повлёкших за собой крупные долги банкам РФ, задержан в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

— Ивица Тодорич, 66 лет, был задержан этим утром (вторник 7 ноября) офицерами отдела экстрадиции столичной полиции. Арест стал следствием ордера, выданного властями Хорватии, — говорится в сообщении.

В течение суток Тодорич должен будет предстать перед Вестминстерским магистратским судом, который определит дальнейшие действия правоохранительных органов.

Ивица Тодорич и другие представители руководства компании "Агрокор" в Хорватии обвиняются в коррупции и хищении средств. По версии хорватской прокуратуры, он фальсифицировал успешные показатели деятельности компании. Сбербанк судится с хорватским холдингом в лондонском арбитражном суде. Общий долг "Агрокора" перед российскими банками оценивается в €1,3 миллиарда ($1,5 миллиарда), из них €1,1 миллиарда холдинг должен Сбербанку.

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Алёна Темирчиева
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