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Регион
Опубликовано 7 ноября 2017, 19:45

Зюганов решил баллотироваться в президенты

Геннадий Зюганов. Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Геннадий Зюганов. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Лидер коммунистов рассказал, что в партии подготовили для избирательной кампании особую программу.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что будет участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, так как его выдвинули в качестве кандидата все партийные организации.

— Я лидер (коммунистического. — Прим. ред.) движения. Её (кандидатуру. — Прим. ред.) выдвинули все организации, — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться в президенты.

Зюганов заверил, что партия будет участвовать в выборах и уже подготовила программу под названием "10 шагов к достойной жизни".

Напомним, выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания начнётся в период с 7 по 17 декабря. Среди тех, кто уже заявил о решении баллотироваться, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, певица и правозащитница Екатерина Гордон.

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Андрей Григорьев
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