Зюганов решил баллотироваться в президенты

Лидер коммунистов рассказал, что в партии подготовили для избирательной кампании особую программу.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что будет участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, так как его выдвинули в качестве кандидата все партийные организации.

— Я лидер (коммунистического. — Прим. ред.) движения. Её (кандидатуру. — Прим. ред.) выдвинули все организации, — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться в президенты.

Зюганов заверил, что партия будет участвовать в выборах и уже подготовила программу под названием "10 шагов к достойной жизни".