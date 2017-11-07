Зюганов решил баллотироваться в президенты
Геннадий Зюганов. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
Лидер коммунистов рассказал, что в партии подготовили для избирательной кампании особую программу.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что будет участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, так как его выдвинули в качестве кандидата все партийные организации.
— Я лидер (коммунистического. — Прим. ред.) движения. Её (кандидатуру. — Прим. ред.) выдвинули все организации, — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться в президенты.
Зюганов заверил, что партия будет участвовать в выборах и уже подготовила программу под названием "10 шагов к достойной жизни".
Напомним, выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания начнётся в период с 7 по 17 декабря. Среди тех, кто уже заявил о решении баллотироваться, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, певица и правозащитница Екатерина Гордон.