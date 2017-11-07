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Регион
Опубликовано 7 ноября 2017, 20:50

"Все на борт". Португалия назвала девиз и страны — участницы "Евровидения-2018"

В этом году Россия вновь вернётся в программу международного музыкального конкурса.

Португалия объявила 42 страны — участницы ежегодного песенного конкурса "Евровидение-2018". Девизом праздника станет фраза "Все на борт" (All aboard), сообщили организаторы мероприятия.

— Под тематическим девизом All Aboard! ("Все на борт!") все приглашаются на праздник Европы и музыки, — говорится в сообщении.

Логотип "Евровидения-2018"

Логотип "Евровидения-2018"

По их словам, главной темой музыкального праздника станет океан, который, пишут организаторы, объединяет всех нас и его разнообразие может вдохновить каждого участника. Отдельно организаторы отметили готовность России вернуться на конкурс "после года отсутствия".

Полуфинал "Евровидения" пройдёт в Лиссабоне 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая.

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Иван Гусев
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