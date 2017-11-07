"Все на борт". Португалия назвала девиз и страны — участницы "Евровидения-2018"

В этом году Россия вновь вернётся в программу международного музыкального конкурса.

Португалия объявила 42 страны — участницы ежегодного песенного конкурса "Евровидение-2018". Девизом праздника станет фраза "Все на борт" (All aboard), сообщили организаторы мероприятия.

— Под тематическим девизом All Aboard! ("Все на борт!") все приглашаются на праздник Европы и музыки, — говорится в сообщении.

Логотип "Евровидения-2018"

По их словам, главной темой музыкального праздника станет океан, который, пишут организаторы, объединяет всех нас и его разнообразие может вдохновить каждого участника. Отдельно организаторы отметили готовность России вернуться на конкурс "после года отсутствия".